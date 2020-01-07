شقيق زوج نانسي عجرم ينفي عمل السارق لدى العائلة: كلام كاذب

نفى شقيق زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، نهاد الهاشم، ما تداولته وسائل الإعلام عن عمل السارق، الذي اقتحم منزل المطربة الأحد الماضي، لدى الأسرة، معقبًا: «يؤسفني سماع هذا الكلام، كلام كاذب ليس له صلة بالحقيقة».

وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء أمس الاثنين، إن «شقيقه عانى من ارتفاع الضغط بسبب اضطراب الحالة النفسية له بعد الأزمة»، مشيرًا إلى أن «صحته جيدة الآن بعد نقله إلى المستشفى».

ولفت إلى «مثول أخيه أمام قاضي التحقيق، الثلاثاء، من أجل الحصول على إفادته»، ذكرًا أن «القرار سيكون للقاضي إما بإطلاق سراحه أو التوسع في التحقيق».

واقتحم شخص يحمل الجنسية السورية، فجر الأحد، منزل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بغرض السرقة، ووقعت بينه وبين زوج الفنانة مواجهة تم خلالها تبادل لإطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مقتل المقتحم.