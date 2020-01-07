سقوط جزئي لعقار قديم شرق الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

سقطت أجزاء من عقار قديم، يحمل رقم 26، كائن في شارع زين العابدين، منطقة سيدي بشر بحري، التابعة لحي أول المنتزه، شرق الإسكندربة، مساء اليوم الثلاثاء؛ إثر حالة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة، منذ عدة أيام.

تلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حى أول المنتزه، حول سقوط أجزاء من عقار قديم، دون وقوع خسائر بشرية، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تم وضع حواجز حول للعقار، حماية لأرواح المواطنين والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتتعرض الإسكندرية منذ أيام لموجة من الطقس السييء، حيث هطول الأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح شمالية غربية شديدة البرودة، تزومنًا مع شعور السكندريين بحالة من الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة.