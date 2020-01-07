مسؤول أمريكي: البنتاجون يخطط لنشر قاذفات بي 52 لعمليات محتملة ضد إيران

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قال مسؤول أمريكي ان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يخطط لبدء نشر ست قاذفات بي 52 طويلة المدي في دييجو جارسيا التابعة لبريطانيا في المحيط الهندي اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن المسؤول ،الذي لم يتم تسميته ،قوله إن القاذفات ستكون متاحة لعمليات ضد إيران إذا صدر اوامر بذلك.

وأضاف المسؤول إنه تم اختيار دييجو جارسيا هذه المرة لإبقاء الطائرة خارج نطاق الصواريخ الإيرانية.

وقالت الشبكة إن نشر هذه الطائرات لايشير إلى أنه قد صدرت اوامر بالقيام بعمليات.

وتابعت أن البنتاجون ينشر تقليديًا قاذفات بعيدة المدى وطائرات أخرى كدليل على وجود القوات الأمريكية وقدراتها.

في العام الماضي ، تم نشر ست طائرات من طراز بي 52 في قطر عندما بدأت التوترات مع إيران في الارتفاع.

يشار إلى أن إيران والجماعات الموالية في منطقة الشرق الأوسط قد هددت بالانتقام من هجوم امريكي

وأسفر عن قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه" ضربات بشكل غير متناسب" ضد إيران إذا هاجمت أي هدف أمريكي، وحدد 52 هدفًا إيرانيًا.