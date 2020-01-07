 رئيس بولندا يغيب عن مراسم مؤسسة ياد فاشيم بإسرائيل لإحياء ذكري تحرير معسكر «أوشفيتز» - بوابة الشروق
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رئيس بولندا يغيب عن مراسم مؤسسة ياد فاشيم بإسرائيل لإحياء ذكري تحرير معسكر «أوشفيتز»

الرئيس البولندي اندريه دودا
الرئيس البولندي اندريه دودا
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:51 م

قال الرئيس البولندي اندريه دودا اليوم الثلاثاء إنه قرر عدم حضور المراسم المقبلة لإحياء ذكري المحرقة النازية (الهولوكوست) في القدس المحتلة بسبب عدم دعوته لإلقاء كلمة.

وفي 23 يناير الجاري يقيم نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس منتدى الهولوكوست العالمي الخامس لإحياء ذكرى المحرقة النازية والذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز.

وقال دودا: "أرى أنه لا يوجد سبب لكي يتحدث رؤساء روسيا وألمانيا وفرنسا فضلا عن ممثلين عن بريطانيا والولايات المتحدة في مثل هذا المكان وفي هذه المناسبة.. ولا يتحدث الرئيس البولندي".

وأكد دودا في مؤتمر صحفي إن من بين الـ6 ملايين ضحية في الهولوكوست، كان هناك 3 ملايين يهودي بولندي.


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