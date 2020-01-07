 ليفربول يدعم صلاح وماني قبل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا - بوابة الشروق
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ليفربول يدعم صلاح وماني قبل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 1:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 1:25 م

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، المرشحان لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ونشر حساب ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نتمنى التوفيق لساديو ماني ومحمد صلاح - المرشحان لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا - بالحفل المقام اليوم".

ويتواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 بجانب السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز (كاف) للأفضل في عام 2019 مساء اليوم، الثلاثاء.

 


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