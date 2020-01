رائعة صلاح تتوج بجائزة الأفضل في العقد الأخير لليفربول

حصل هدف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في شباك توتنهام قبل موسمين على جائزة الهدف الأفضل في العقد الأخير للريدز، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير .

وكان الموقع الرسمي لليفربول قد اختار 10 أهداف من بينهم هدف محمد صلاح أمام توتنهام للاختيار من بينهم كأفضل هدف في العقد الأخير بتاريخ النادي.

وتنافس هدف محمد صلاح مع هدف فرناندو توريس أمام سندرلاند، وهدفي لويس سواريز في شباك ستوك سيتي ونوريتش، بجانب هدف دانيال ستوريدج أمام إيفرتون، وهدف فيليب كوتينيو أمام ساوثهامبتون.

كما نافس صلاح زميله الحالي جوردان هندرسون بهدفه أمام تشيلسي وهدف ديفوك أوريجي أمام برشلونة، فيما ينافس إيمري تشان، لاعب الفريق السابق بهدفه أمام واتفورد.

وحل هدف إيمري تشان أمام واتفورد المركز الثالث في القائمة النهائية لأفضل أهداف ليفربول في العقد الأخير، فيما حل هدف ديفورك أوريجي أمام برشلونة في المركز الثاني، خلف هدف محمد صلاح الحائز على جائزة الأفضل.

