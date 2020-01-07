فرحة عارمة تجتاح احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس ومطرانيات سوهاج، وتوافد الأقباط على كنيستي ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية بالمدينة، وذلك بحضور الآلاف من الأقباط وسط إجراءات أمنية مشددة.

وترأس الأنبا باخوم، أسقف الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، قداس عيد الميلاد بحضور الكهنة والأحبار والآباء والمصلين، وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور من المصلين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المناسبة.

وفى كنيسة الأقباط الأرثوذكس بطهطا استقبل الأنبا أشعيا، مطران طهطا وجهينة، جموع المهنئين من المسلمين والأقباط على رأسهم على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا.

وبعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، برقية بالتهنئة للأقباط المصريين عامة وسوهاج بصفة خاصة بمختلف طوائفهم، مؤكدًا أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة والمواطنة وموطنًا للأمن والاستقرار والنسيج الوطني الواحد.

وتابع: "عيد الميلاد هو عيد لكل المصريين وأن المناسبات والأعياد فرصة للتأكيد على روح المحبة والمودة والتسامح التي تجمع بين المصريين جميعا".

وفرضت مديرية أمن سوهاج كردونات أمنية بمحيط الكنائس والايبارشيات والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة سوهاج .

ونشرت مديرية الأمن أفرادا من الشرطة النسائية على بوابات الكنائس والأديرة والايبارشيات لتفتيش النساء قبل الدخول لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.