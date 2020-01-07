ثروات الغاز قد تصبح نقطة صراع بين أوروبا وتركيا

أدت عمليات التنقيب عن الغاز التى بدأتها جمهورية قبرص منذ 7 سنوات، إلى توتر مع تركيا التى تطالب بتعليق عمليات الاستكشاف والتنقيب لحين التوصل إلى حل سياسى لتقسيم جزيرة قبرص.

فقد بدأت تركيا فى يوليو الماضى مواصلة أعمال التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية أن إحدى السفن التركية باشرت أعمال التنقيب فيما تستعد سفينة ثانية لبدء العمليات، وتأتى هذه التصريحات رغم الانتقادات والتحذيرات الموجهة إليها من أثينا والاتحاد الأوروبى داعين إياها لوقف الأنشطة «غير المشروعة».

وأرسلت تركيا فى 20 يونيو الماضى «يافوز» وهى السفينة الثانية التى تجرى عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما كانت أرسلت السفينة «فاتح» فى مايو للتنقيب فى مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية.

ويأتى هذا التصعيد التركى عقب تبنى مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التى تنفذها فى شرق البحر المتوسط.

وتبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبى فى نوفمبر الماضى، آلية تسمح «بمعاقبة أفراد أو كيانات مسئولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها»، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

الصراع التركى على غاز منطقة شرق البحر المتوسط، لم يقتصر على قبرص فقط، فقد قامت الحكومة التركية بترسيم حدود بحرية مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية، لوضع قدم فى منطقة شرق البحر المتوسط، والحصول على حصة من المكاسب الاقتصادية الناتجة عن كميات الغاز الطبيعى المكتشفة فى تلك المنطقة.

منطقة شرق البحر المتوسط بها احتياطات تصل إلى نحو 223 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 1.7 مليار برميل من الزيت الخام و6 مليارات برميل متكثفات، ووفقا لدراسات المساحة الجيولوجية الأمريكية، ليست من النوع الذى يمكن تركه للاعب رئيسى واحد، لذلك تركيا تسعى للحصول على حصة من تلك الاحتياطيات.