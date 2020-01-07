العراق: مراسم جديدة في البصرة لتشييع المهندس وقتلى القصف الأمريكي

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جرت صباح اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة العراقية مراسم لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وبقية قتلى القصف الأمريكي الذي استهدف فجر الجمعة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وشارك في التشييع الآلاف من كبار المسؤلين والزعامات العشائرية والفصائل المسلحة المنضوية في هيئة الحشد الشعبي والجماهير حاملين أعلام العشائر وأعلام الفصائل المسلحة وصورا للمهندس.

وكان الجثمان عاد من إيران بعدما جرت للقتلى اختبارات للحمض النووي ومراسم تشييع طافت عددا من المدن الإيرانية.

وأعلنت محافظة البصرة اعتبار اليوم الثلاثاء عطلة رسمية لإتاحة الفرصة أمام الأهالي للمشاركة الواسعة في مراسم التشييع.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان المهندس ورفاقه الثرى اليوم في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.