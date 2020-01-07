ترامب يبحث مع خالد بن سلمان تنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض حيث بحثا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر " لقد حظيت بلقاء جيد جدا مع الأمير خالد بن سلمان، وناقشنا مسائل التجارة والجيش واسعار البترول والأمن".

ومن جانبه غرد نائب وزير الدفاع السعودي عبر صفحته على تويتر" بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاملا رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية."