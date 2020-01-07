الحوثيون يعلنون الإفراج عن 29 مختطفا وسط اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الثلاثاء أنها أفرجت عن 29 مختطفا في محافظة "إب" وسط اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إنه تم الإفراج عن 29 ممن وصفتهم بـ"المُغرر بهم والمخدوعين في محافظة إب ممن جندهم العدوان" (التحالف العربي والقوات الحكومية).

وأضافت أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقرار العفو العام، وتزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السنوية للشهيد.

ودعا مدير أمن محافظة "إب" العميد عبدالله الطاؤوس، كافة من أسماهم بالمغرر بهم إلى العودة إلى أسرهم ومناطقهم آمنين مطمئنين، مؤكدا استعداد الأجهزة الأمنية لتسهيل عودتهم إلى أهاليهم وتحقيق استفادتهم من قرار العفو العام.

وتعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر الإفراج عن أشخاص تم القبض عليهم في أماكن متعددة، فيما تتهم منظمات حقوقية الجماعة بأنها اختطفت الآلاف من المواطنين المعارضين لها بينهم ناشطون وسياسيون وصحفيون.