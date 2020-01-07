 مباحثات عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة حول التحديات المشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة حول التحديات المشتركة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 9:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 9:50 ص

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء إنه التقى مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حيث نقاش معه التحديات المشتركة.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم - "أشدنا على التعاون العسكري القائم؛ بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

وكان الأمير خالد بن سلمان التقى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، مضيفا - في تغريدات نشرها على (تويتر) - أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة. كما بحث الأمير مع الوزير الأمريكي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.


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