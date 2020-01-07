أعلن مكتب حاكم إسطنبول تعليق جميع الرحلات الجوية،، اليوم الثلاثاء بمطار "صبيحة كوكجن" الدولي بعد انزلاق طائرة على المدرج بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مكتب الحاكم إنه تم بأمان إجلاء جميع ركاب الطائرة، والبالغ عددهم 164 راكبا، مؤكدا عدم وجود أية إصابات.

وقد وقع الحادث عند الساعة 943 صباحا (0643 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت شركة بيجاسوس، التركية للطيران منخفض التكلفة، أن الطائرة انزلقت على المدرج، موضحة أن الطائرة كانت قادمة من مطار الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة أن تحقيقا يجري في الحادثة.

وأعلن بلال عكسي، رئيس شركة "الخطوط الجوية التركية" الوطنية، تعليق جميع رحلات الشركة في مطار "صبيحة كوكجن" حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد مطاران دوليان في اسطنبول، ومطار صبيحة كوكجن، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، هو ثاني أكبر مطار بالمدينة بعد مطار إسطنبول الجديد في الجانب الأوروبي منها.