 الكاف يمنح حارس توجو جائزة خاصة بعد تعرضه لحادث إرهابي في 2010 - بوابة الشروق
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الكاف يمنح حارس توجو جائزة خاصة بعد تعرضه لحادث إرهابي في 2010

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 10:53 م

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتسليم كوديوفي أوبيلالي حارس مرمى منتخب توجو السابق جائزة خاصة لكونه نموذجا لاجتياز الصعاب وتحدي العقبات بعد أن فقد قدميه في 2010 في حادث إرهابي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

وعقب الحادث تعافى الحارس ولكن مسيرته في كرة القدم انتهت بشكل نهائي وعمل في الترويج لوسائل الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة بعد أن توقف عن ممارسة كرة القدم.

وقال أوبيلالي :"إنه شرف كبير لي لكوني بين الحاضرين في الحفل، كما أنني سعيد بوقوفي بجوار أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي وأمام جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة".

وأكد:" بالفعل نجحت في تجاوز الأزمة واستطعت أن أواصل حياتي بفضل دعم أسرة كرة القدم الأفريقية والدولية".

وأكد :"بالفعل فخور، وأهدي هذا الإنجاز الذي حققته لأسرتي التي دعمتني ووقفت إلى جواري، وأسرة كرة القدم التي لم تتخل عني".

ووجه أوبيلاي الشكر للشعب المصري على النجاح الباهر في تنظيم هذا الحفل

واختتم تصريحاته قائلا :"تحيا كرة القدم ويحيا السلام في العالم".


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