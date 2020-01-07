وكيل وزارة التعليم بالأقصر يبحث مع الصين تطوير 3 مدراس بالتعليم الفني

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الشناوي عايد، اليوم الثلاثاء، المستشار التعليمي بالسفارة الصينية سونج بوه؛ لمناقشة تطوير ثلاث مدارس بالتعليم الفني بالأقصر.

وأشاد عايد بالخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق بروتوكلات التعاون مع بعض الدول؛ لتأهيل الخريجين لسوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي، وذلك في إطار سعي الوزارة لعقد تعاون مثمر مع الصين في مجال التعليم الفني ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ٢٠٣٠.

وأكد أن محافظ الأقصر مصطفى الهم يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل؛ للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة، وفتح مجالات جديدة، وعدم الاعتماد المطلق على المجال السياحي.