تراجع ثقة القطاع الزراعي في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة القطاع الزراعي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي، حيث تراجع مؤشر جامعة بورد سي.إم.إي جروب لقياس ثقة القطاع الزراعي إلى 150 نقطة مقابل 153 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي 400 منتج زراعي في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الأوضاع الراهنة للقطاع بمقدار 12 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر التوقعات بمقدار نقطتين.

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأمريكي المنشورة اليوم الثلاثاء تراجع صادرات الولايات المتحدة من الذرة بشدة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات فول الصويا بشدة خلال الفترة نفسها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الذرة بلغت خلال الشهر الماضي 97 مليون كيس بتراجع نسبته 51% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت صادرات فول الصويا 257 مليون كيس بزيادة نسبتها 44% سنويا وارتفعت صادرات القمح بنسبة 11% إلى 67 مليون كيس، في حين زادت صادرات القطن بنسبة 25% سنويا إلى 841 ألف بالة.