الخارجية الألمانية تنصح بتأجيل أية رحلات غير ضرورية إلى إيران

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عدلت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر والسلامة الخاصة بها بالنسبة لإيران، وأوصت المسافرين إلى إيران بإعادة التفكير في خطط سفرهم إلى هناك بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم صاروخي في العراق.

وكتبت الخارجية الألمانية على موقعها منذ مساء أمس الاثنين في إرشادات السفر والسلامة الخاصة بها بالنسبة لإيران: "فلتأجلوا رحلاتكم غير الضرورية إلى إيران إن أمكن!".

وأضافت الوزارة أن الوضع الأمني في المنطقة صار أكثر تقلبا ويمكن أن يستمر التغيير بسرعة كبيرة.

يشار إلى أن كثيرا من المدن الإيرانية شهدت مظاهرات كبرى بعد مقتل سليماني.

وأضافت الخارجية الألمانية في إرشادات السفر: "يجب توقع مزيد من الاحتجاجات المتصاعدة والموجهة ضد الأجانب".

يشار إلى أنه منذ مقتل سليماني في العراق، تصاعدت حدة الاضطرابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل مأساوي.

كما تم تحديث المعلومات الموجهة للألمان الذين يسافرون إلى دول الخليج، في ضوء التطور الأخير بالمنطقة أيضا.

وفي إشارة إلى المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، جاء حاليا في إرشادات السفر–بالنظر إلى العواقب المحتملة لمقتل سليماني- أنه يتعين على المسافرين أن يكونوا "يقظين للغاية" وأن يستعلموا "عن التطورات الحديثة" للأوضاع.

يشار إلى أنه يتم التحذير بالفعل منذ فترة طويلة من السفر إلى العراق –باستثناء منطقة الحكم الذاتي للأكراد شمالي البلاد. وتنصح الحكومة الاتحادية بعدم القيام برحلات غير ضرورية لمنطقة كردستان العراق.