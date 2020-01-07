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ارتفاع سهم شركة نايك الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

شركة نايك
شركة نايك
نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 7:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 7:24 م

ارتفع سعر سهم شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا 22رر102 دولار بزيادة نسبتها 4ر0% عن سعره في ختام تعاملات أمس.

وكان السهم قد سجل رقمه القياسي السابق يوم 2 يناير الحالي.

وارتفع سهم نايك منذ بداية العام الحالي بنسبة 9ر0% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية والذي يضم السهم بنسبة 2ر0% فقط خلال الفترة نفسها بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه كان حجم التداول لسهم نايك اليوم أقل بنسبة 40% من متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية.

ويبلغ السعر المستهدف للسهم وفقا تقديرات المحللين حاليا 83ر109 دولار خلال العام الحالي.


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