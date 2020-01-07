ارتفاع سهم شركة نايك الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

ارتفع سعر سهم شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا 22رر102 دولار بزيادة نسبتها 4ر0% عن سعره في ختام تعاملات أمس.
وكان السهم قد سجل رقمه القياسي السابق يوم 2 يناير الحالي.
وارتفع سهم نايك منذ بداية العام الحالي بنسبة 9ر0% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية والذي يضم السهم بنسبة 2ر0% فقط خلال الفترة نفسها بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
في الوقت نفسه كان حجم التداول لسهم نايك اليوم أقل بنسبة 40% من متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية.
ويبلغ السعر المستهدف للسهم وفقا تقديرات المحللين حاليا 83ر109 دولار خلال العام الحالي.