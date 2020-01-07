برلين: أكثر من نصف العائدين من مناطق حكم داعش لديهم خبرة قتالية

أعلنت الحكومة الألمانية أن نحو نصف أتباع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) العائدين إلى ألمانيا لديهم خبرات قتالية في الخارج.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض أن "هناك معلومات لدى السلطات الأمنية عن 67 شخصا من العائدين إلى ألمانيا الذين كان لديهم صلة بداعش، تقول إنهم شاركوا بشكل فعّال في معارك في سورية أو العراق أو أتموا تدريبا لأجل ذلك هناك".

وبحسب البيانات، هناك 57 شخصا من إجمالي 122 شخصا عادوا إلى ألمانيا وكانوا على صلة بتنظيم داعش، لا يمتلكون سوى الجنسية الألمانية فحسب، فيما أن هناك 24 شخصا آخرين يمتلكون جنسية أخرى إلى جانب الألمانية.

يذكر أن تركيا رحلت عددا من النساء اللاتي كن منضمات لداعش، إلى ألمانيا خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين. وكان بينهن سيدة ألمانية-سورية يشتبه أنها حثت عددا من النساء على السفر من ألمانيا إلى مناطق حكم (داعش)، وهي تقبع في الحبس الاحتياطي بألمانيا حاليا.