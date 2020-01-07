وزير الدفاع الأمريكي: أولويتنا الأولى هي حماية المواطنين الأمريكيين والحلفاء

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الأولوية الأولى في الوقت الحالي لواشنطن هي حماية المواطنين الأمريكيين والحلفاء، والثانية الاستعداد للقيام بعمليات ضد الاعتداء الإيراني.

وأوضح إسبر - في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن واشنطن سوف تستمر في إعادة تموضع وتعزيز قواتها العسكرية في المنطقة لحماية مصالحها ومواطنيها، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي "الناتو" سوف يستمرون في دعم المؤسسات العراقية؛ لضمان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كامل.

وقال إن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران، وترغب في حل دبلوماسي للأزمة معها، مطالباً طهران بخفض التصعيد.

وأكد إسبر استعداد بلاده للحوار مع إيران في نفس الوقت الذي يمكنها فيه الرد بشكل حاسم على أي اعتداء من قِبلها، مشيرا إلى أنه على شركاء الولايات المتحدة التأكد من أن واشنطن لا تزال ملتزمة بأولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وهي ردع إيران، واستمرار العمل على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعم العراق.

وأشار إلى أن بلاده لن تتسامح في أي هجوم إرهابي ضد مواطنيها أو مصالحها، وأن سياستها لم تتغير، وأنها لن تغادر العراق، موضحا أن هناك توقعاً بأن ترد إيران على مقتل سليماني، إلا أن الولايات المتحدة مستعدة لمثل ذلك.