محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط في عيد الميلاد المجيد

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ضرورة التوحد ضد الاستهداف الخارجي لمصر ودعما للقيادة السياسية

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الكنيسة الكاتدرائية بحي الشرق، حيث استقبله الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

كما زار الكنسية الإنجيلية بحي العرب وكنيسة أبو سيفين وكنيسة ماري مينا بحى الزهور؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وقال الغضبان، إن "مصرنا الحبيية تحتاج لدعم ووحدة أبنائها ضد أي محاولات تستهدف النيل من البلاد واستقرارها داخليا وخارجيا، وضرورة توحيد الصفوف خلف القيادة السياسية بما يضمن استمرار تحقيق الأمن والرخاء لوطنا".

كما أجرى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد بجولة ميدانية لمتابعة تطبيق خطة تأمين الكنائس في ظل وجود بوابات إلكترونية وشباب الكنيسة للتعرف على الوافدين وشرطة نسائية.

كما جرى فرض كرتون أمني بنطاق مباني الكنائس ووضع حواجز مرورية بمحيطها.