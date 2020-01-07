شرب الماء له فوائد صحية كثيرة

الحفاظ على الجسم رطبا مهما للصحة والعافية ولكن الكثير من الأشخاص لا يتناولون ما يكفي من السوائل يوميا.

تشكل المياه 60% تقريبا من الجسم، ونحو 71% من سطح الكوكب مغطى بالمياه.

وتحتاج خلايا وأعضاء الجسم للماء للعمل بشكل جيد.

وفيما يلي بعض أسباب احتياج الجسم للماء:

يقوم بتزييت المفاصل، فالغضاريف الموجودة في المفاصل وأقراص العمود الفقري تحتوي على نحو 80% من المياه. ويمكن أن يؤدي الجفاف على المدى الطويل إلى خفض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات مما يؤدي إلى ألم في المفاصل.

الماء يشكل اللعاب والمخاط. ويساعدنا اللعاب على هضم الطعام ويبقي الفم والأنف والعينين رطبين. وهذا يحول دون الاحتكاك والضرر. ويحافظ شرب الماء على نظافة الفم. وفي حال استخدم الماء بدلا من المشروبات المحلاة فيمكن أن يقلل أيضا من تسوس الأسنان.

الماء يقوم بتوصيل الأكسجين إلى سائر أنحاء الجسم. فالدم يتألف من 90% من الماء والدم ينقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة.

الماء يعزز صحة الجلد وجماله. وفي ظل الجفاف يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للاضطرابات الجلدية والتجاعيد المبكرة، حسبما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

الماء ينظم درجة حرارة الجسم. فالماء المخزن في الطبقات الوسطى من الجلد تخرج إلى سطح البشرة في صور عرق عندما ترتفع درجة حرارة الجسم. وعندما يتبخر الماء تبرد درجة حرارة الجسم.

الجهاز الهضمي يعتمد على الماء. وتحتاج الأمعاء إلى الماء للعمل بشكل ملائم. ويمكن للجفاف أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم مثل الإمساك وإلى معدة حمضية بشكل مفرط. وهذا يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وقرحة المعدة.

الماء يحمي الكليتين من التلف. إن الكليتين تنظمان السوائل في الجسم. ويمكن أن يؤدي عدم وجود ما يكفي من الماء إلى الإصابة بحصوات الكلى وغيرها من المشاكل.