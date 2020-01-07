جوارديولا يتوقع عودة ساني في الشهر المقبل

توقع بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عودة الألماني الدولي ليروي ساني في الشهر المقبل.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي الإنجليزي، قال جوارديولا: "ركبته تبدو جيدة ولن يستغرق الأمر طويلا حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى التدريبات، أعتقد خلال الأسابيع المقبلة".

كان ساني، الذي سيتم عامه الرابع والعشرين يوم السبت المقبل، قد أُصِيب في أغسطس من العام الماضي بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

وأشار جوارديولا إلى أنه تحدث مع ساني قبل أيام قليلة " وقال لي إنه يتدرب وحده بالكرة ويشعر بأن حالته جيدة على نحو لا يمكن تصديقه".

ويستمر عقد ساني الذي يلعب في مركز الجناح مع مانشستر حتى نهاية يونيو 2021.

وثمة تكهنات تثور منذ فترة طويلة حول انتقال ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

و خلال الرد على سؤال حول ما إذا كان انتقال ساني إلى بايرن في فترة الانتقالات الشتوية غير مستبعدا، كانت إجابة حسن صالح حميدتش، مدير الكرة في بايرن، غير محددة إذ قال:" نحن لا نتحدث عن اللاعبين المرتبطين مع أندية أخرى بعقود".