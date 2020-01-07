محافظ مطروح يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد

حضر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الاثنين، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط يشاركه اللواء عماد الكدواني، مدير امن مطروح، ونائب رئيس أركان قائد المنطقة الغربية العسكرية، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، ونواب البرلمان ووكيل وزارة الأوقاف بمطروح ومدير منطقة مطروح الأزهرية، ورئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك وسط أجواء من الفرحة والطمأنينة.

وألقى كلمة الوعظ الأب بيجيمى، راعى كنائس مطروح، التى قدم فيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه على حضور عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بعيد الميلاد المجيد، مع شكر اهتمامه وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمطروح منها المحطة النووية بالضبعة وميناء النجيلة البحري ومدينة العلمين الجديدة.

وقدم محافظ مطروح التهنئة للإخوة الأقباط بمطروح بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين في نسيج واحد في ألفة ومحبة دائما لأنهم أبناء وطن واحد وسيظلون بتكاتفهم وانتمائهم لوطنهم وتضحياتهم على قلب رجل واحد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها.