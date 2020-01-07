محافظ الأقصر يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

زار محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من رجال الدين المسيحي، كما توجه لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمدينة لتقديم التهنئة بالعيد، وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

وتوجه محافظ الاقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الإنجليين، وكان فى استقباله القس محروس، راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدًا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.