بنشيتش المصنفة الأولى وسبالينكا حاملة اللقب يودعان بطولة شينتشين للتنس

ودعت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة الأولى ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا حاملة اللقب بطولة شينتشين المفتوحة للتنس في يوم حافل بالمفاجآت يوم الثلاثاء.

وحققت الروسية آنا بلينكوفا أول انتصار في مسيرتها على منافسة من العشر الأوليات عالميا بعد أن عدلت تأخرها إلى فوز على بنتشيتش بنتيجة 3-6 و6-3 و6-3 في الدور الأول بينما خسرت سبالينكا 6-4 و6-4 أمام التشيكية كريستينا بليسكوفا في دور الستة عشر.

وبدأت بلينكوفا المباراة بشكل سيء أمام بنتشيتش المصنفة الثامنة عالميا وخسرت إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى. لكنها لم تخسر ضربة إرسالها بعد ذلك وسددت 12 ضربة إرسال ساحق وكسرت إرسال بنتشيتش خمس مرات لتتقدم إلى الدور الثاني.

وقالت بلينكوفا ”قدمت أداء رائعا اليوم. تعاملت بحذر مع المباراة وأنا سعيدة بهذا الأداء الجيد. حاولت التركيز على كل نقطة".

وأضاف :"لم أكن في حالة جيدة في بداية المباراة ولم أشعر بقوة ضرباتي لكني نجحت في زيادة إيقاعي بالتدريج".

ولاحت أمام سبالينكا المصنفة الثانية 11 نقطة لكسر إرسال بليسكوفا خلال المباراة من بينها تسع في المجموعة الثانية لكنها أخفقت في الاستفادة منها جميعا بينما سددت بليسكوفا ضربات الإرسال بشكل جيد تحت الضغط.

وقالت بليسكوفا ”إيقاعها سريع للغاية وتعين أن أكون في كامل الجاهزية من أول نقطة. ضربات إرسالي كانت حاضرة بقوة وهو أمر مهم جدا وأنا سعيدة بهذا الانتصار".

وتابعت ”بلغت دور الثمانية هنا قبل عامين ولذا أنا سعيدة بالعودة وأتطلع للوصول إلى أبعد مدى".

ولم يكن يوم الثلاثاء جيدا للاعبات الصين أيضا بعد أن خسرت وانغ شيو بنتيجة 6-4 و6-3 أمام المصنفة الثالثة إليسه ميرتنز في دور الستة عشر بينما خسرت تشانغ شواي المصنفة الثامنة بنتيجة 7-6 و6-3 أمام كاترينا بوندارينكو.