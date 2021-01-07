رئيس غانا يبدأ ولايته الثانية بدعم برلماني ضعيف

بدأ رئيس غانا نانا أكوفو-أدو ولايته الثانية بمهمة استعادة النمو في اقتصاد يتداعى جراء آثار جائحة فيروس كورونا، ومعارضة قوية من المحتمل أن تدقق في أجندته التشريعية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



أدى أكوفو-أدو ونائب الرئيس محمد باوميا اليمين الدستوري لفترة ولاية ثانية تستمر أربع سنوات أخرى في المنصب في العاصمة أكرا اليوم بعد ساعات من انتخابات لاختيار رئيس البرلمان الجديد شابتها مناوشات بين النواب، مما استدعى إرسال الجيش إلى البرلمان.



اختير ألبان باجبين وهو نائب من حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني لنحو ثلاثة عقود، رئيسا للبرلمان ما يجعله أول عضو معارض يتولى ثالث أعلى منصب بالنظام الديمقراطي، ويضعف فوزه نفوذ "الحزب الوطني الجديد" الحاكم الذي خسر بالفعل أغلبيته البالغ نسبتها 7ر62 % في البرلمان منذ آخر انتخابات.