احتجاجات غاضبة وفوضى عارمة، اقتحام للكونجرس وتشابك مع قوات الشرطة، مشاهد درامية، وصور وأزياء تعود لأزمان سحيقة، أنصار رئيس منتهية ولايته يستمرون في تظاهراتهم الغاضبة احتجاجا على نتائج الانتخابات التي لم تأت على هواهم، وإعلان فوز مرشح آخر بقوة القانون... الفوضى والسيناريوهات الغامضة يسودان الموقف.. كل ذلك يجعلنا نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية كما لم نعهدها من قبل!



الاحتجاجات، التي لم تشهد الولايات المتحدة أحداثها من قبل، أثارت قلق العالم، حيث توجه عدد من القادة من جميع أنحاء العالم إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لإدانة أعمال العنف التي تشهدها أمريكا، واقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن.

تلك الاحتجاجات في أمريكا بدأت مع تولي دونالد ترامب الرئاسة وتزايدت في الأعوام الأخيرة، وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأحداث التي أثارت فوضى أمريكا وقلق العالم خلال تلك السنوات..

- اقتحام الكونجرس

رغم الأحداث الفوضوية التي شهدتها الولايات المتحدة عدة مرات خلال ولاية ترامب، إلا أن حادثة اقتحام الكونجرس الأمريكي، تشهدها أمريكا لأول مرة في تاريخها، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

واقتحم المحتجون الغاضبون مبنى الكونجرس، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، في وقت حاولت فيه الشرطة تفريقهم بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا منهم داخل الكابيتول وخارجه، لتسفر المواجهة بين الشرطة والمحتجين عن مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة عدد من الضباط، نقل أحدهم إلى المستشفى، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

- احتجاجات العنصرية

أجج مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، على يد الشرطة في مايو الماضي، الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة والتي استمرت لعدة أسابيع، لتشعل موجة من الاضطرابات وسط احتقان بسبب تكرار عنف الشرطة والممارسات العنصرية والتمييز والشعور بالتهميش لدى الأمريكيين من أصول إفريقية.

وبدأت الاضطرابات، التي تخللها العديد من أعمال العنف، باحتجاجات محلية قبل أن تنتشر بسرعة على الصعيد الوطني وفي أكثر من 60 دولة على الصعيد الدولي، وفي حين كانت أغلبية الاحتجاجات سلمية، فقد تحولت مظاهرات في بعض المدن إلى أعمال شغب ونهب واسعة، تخللتها مناوشات في الشوارع ووحشية كبيرة من جانب الشرطة.

وقابلت إدارة ترامب الاحتجاجات الواسعة بتزويد أكثر من 30 ولاية أمريكية، إلى جانب واشنطن العاصمة، بأكثر من 62 ألف فرد من الحرس الوطني الأمريكي لمناهضة الاضطرابات الجماعية، واعتقلت الشرطة آلاف المتظاهرين.

- فوضى في المطارات

وفي مارس الماضي، شهدت مطارات الولايات المتحدة فوضى كبيرة واحتجاجات بعد حظر دخول المواطنين الأمريكيين العائدين من الخارج، وتقييد ترامب دخول الرعايا الأجانب من أكثر من 24 دولة أوروبية إلى الولايات المتحدة، لمدة 30 يوما.



- عزل ترامب

ومع انتهاء عام 2019، واجه الرئيس الأمريكي أزمة سياسية، وسط فوضى كبيرة ضربت البلاد واستمرت لفترة طويلة، بعد الكشف عن معلومات تفيد بضغطه على نظيره الأوكراني فلاديمير زلنسكي؛ لإجراء تحقيق بشأن عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس له في الانتخابات الرئاسية 2020.

ووصلت الأزمة إلى حد فتح تحقيق بحق الرئيس الأمريكي، استجابة لمطالب الديمقراطيين في مجلس النواب، بهدف عزل ترامب، الذي يشتبه بأنه استغل نفوذه، بما يخدم مصلحته في مضايقة منافسه في الانتخابات الرئاسية، بعدما كشف عنصر في الاستخبارات الأميركية عن المكالمة الهاتفية بين ترامب وزلنسكي، التي ارتاب بشأن مضمونها.

- التدخل الروسي

أما في نوفمبر 2018، فاندلعت مظاهرات حاشدة فى الولايات الأمريكية، تحت شعار (لا أحد فوق القانون)، تطالب الرئيس الأمريكى بعدم اتخاذ أى إجراء لعرقلة تحقيق مولر، الذي يدور حول تدخل روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

- فصل اللاجئين عن أطفالهم

وفي يونيو 2018، خرجت مظاهرات في مدن الولايات المتحدة احتجاجا على سياسيات الرئيس ترامب حيال الهجرة وخاصة احتجاز الأطفال في مواقع منفصلة عن ذويهم، واندلعت التظاهرات تحت شعار "الأسر تنتمي لبعضها ".

واندلعت التظاهرات التي أحدثت فوضى في المدن الأمريكية بعد أمر ترامب بفصل الأطفال عن آبائهم اللاجئين والذين يشتبه بأنهم مهاجرون بطرق غير قانونية.

- منع تنصيب ترامب

كانت أول احتجاجات وفوضى شهدها عهد ترامب، في يناير 2017، حينما خرجت تظاهرات تضم آلاف النساء إلى الشوارع ضد تنصيب الرئيس دونالد ترامب، احتجاجا على خطاب الكراهية ولهجة الخطاب البغيضة ضد النساء.



وكانت الاحتجاجات، التي اندلعت أمام مقر الكونجرس، هي المرة الأولى، منذ 40 عاما، التي يبرز فيها تيار مناهض لرئيس أمريكي جديد، فبالكاد كانت قد مرت 24 ساعة على دخول ترامب البيت الأبيض حتى وجد نفسه في مواجهة المتظاهرين.