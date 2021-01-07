حملة مرورية مكبرة بكفر الزيات لضبط مركبات التوكتوك المخالفة

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شنت إدارة مرور كفرالزيات برئاسة المقدم إبراهيم موسى، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية؛ لضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة بشوارع مدينة كفرالزيات.

واستهدفت الحملة مداخل ومخارج مدينة كفر الزيات، ومنطقة كورنيش النيل، وعدد من الشوارع لتحقيق الانضباط المروري، وتسيير حركة المرور بانسيابية أمام السيارات والمشاة.

وتم ضبط أكثر من 17 مركبة "توكتوك" مخالفة بالمدينة، وأسفل كوبري الدلجمون على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بعد تطويره.

تم تحرير محاضر للسائقين المخالفين، وتحريز المركبات المخالفة والتحفظ عليها بمرور كفر الزيات وإحالة المحاضر للنيابة.