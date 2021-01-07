سيناتور جمهوري بمجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كينزنجر: لا نستبعد دعم مسعى محتمل لمحاكمة ترامب في الكونجرس

دعا النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي آدم كينزنجر إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لإقصاء ترامب من السلطة وذلك بعد يوم من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونجرس في هجوم مروع على الديمقراطية الأمريكية.

وقال كينزنجر في مقطع فيديو على تويتر «كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته».

وقال العضو الجمهوري إنه «لا يستبعد دعم مسعى محتمل لمحاكمة ترامب في الكونجرس».

وأعلن كبير موظفي البيت الأبيض السابق والمبعوث الخاص الحالي إلى أيرلندا الشمالية، ميك مولفاني استقالته من منصبه، احتجاجا على اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.