 منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو الولايات المتحدة إلى احترام الديمقراطية - بوابة الشروق
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو الولايات المتحدة إلى احترام الديمقراطية

فيينا - أ ش أ:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 4:52 م

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بعودة العملية السلمية واحترام الديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

 

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الخميس، من مقرها فى فيينا، إن الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، والأمين العام للمنظمة هيلجا شميد تشددان، على ضرورة العودة السلمية للنظام واحترام العملية الديمقراطية في واشنطن وذلك فى أعقاب التطورات المؤسفة من اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبنى الكابيتول.

 

وشددت المنظمة الأوروبية فى بيانها على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الديمقراطية وكذلك المبادئ الدستورية.

 

ونقل البيان عن الأمين العام تأكيدها أنها منزعجة من هذا الاعتداء على المؤسسات والمبادئ الديمقراطية فى واشنطن.

 

كانت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المنظمة الأوروبية قد حذرت من تداعيات الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى شهر نوفمبر الماضي.

 


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