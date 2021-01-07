تظفير البلاستيك حل هندي مبتكر لنقص أسرة مرضى كورونا بالمستشفيات

لاحظت لوكشيم منين مصممة الأزياء الهندية، وجود فائض كبير بنفايات مصانع الملابس الواقية البلاستيكية بنفس الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من حاجة لمراتب أسرة مرضى كورونا في وقت ذروة الإصابات لتقوم بالعمل على صناعة تلك المراتب عبر تظفير البلاستيك لتحل عدة مشكلات بوقت واحد منها تقليل نفايات البلاستيك وتوفير مراتب للمرضي وتوفير الكثير من فرص العمل.

وتقول لوكشيم لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الأمر بدأ قبيل الجائحة بمشروع لتظفير خيوط القماش العادي لصنع مراتب لأطفال الشوارع نظرا لسهولة عمل الكثير من المراتب بتظفير القليل من خيوط القماش ولكن بوقوع الجائحة تعطل ذلك المشروع.

وأضافت لوكشيم، أنها كانت في زيارة بالصدفة لمصنع أحدد الأصدقاء فى كيرلا حيث كان يتم الرمى بأكوام من نفايات الخيوط البلاستيكية المستخدمة لصناعة الكمامات فوجدت فيها ضالتها، إذ هي أفضل من خيوط القماش من حيث النظافة والقوة والخفة لتكون المادة الخام لصناعة المراتب والتي ستكون هذه المرة لمرضى كورونا.

وتزامن ذلك مع عجز بمستشفيات كيرلا لتوفير المراتب، إذ يتم حرق المراتب القماشية بعد استخدامها تجنبا للعدوى ولكن من خلال الحل الذيوجدته لوكشيم بالإمكان تصنيع مرتبة من نفايات البلاستيك بنصف ثمن المراتب العادية والتى من الممكن تعقيمها وإعادة استخدامها بأمان.

وبجانب الفوائد التي استفاد منها المرضي وأطفال الشوارع فإن النساء بمنطقة كوتشى في كيرلا عثرن علي مصدر دخل جديد وقت الجائحة الذي شهد نسبة بطالة عالية.

ويذكر أن الهند تعانى عدد كبير من إصابات كورونا وكذلك تعانى إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع الذين يقارب عددهم المليونين هذا بنفس الوقت الذى تعد فيه الهند ثاني دولة عالميا بإنتاج خيوط البلاستيك إذ يتم إنتاج 4/.5 مليون خيط منها سنويا.