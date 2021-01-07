الجيش الجزائري يضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات وترسانة من الأسلحة

ضبطت مفارز للجيش اليوم الخميس مخابئ للأسلحة والذخيرة بينها منظومة صواريخ مضادة للطائرات، إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو شمالي البلاد.



وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي، أن هذه العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب اعتقال الإرهابي الخطير المسمى "رزقان أحسن" المكنى "أبو الدحداح" بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، يوم 16 كانون أول/ ديسمبر الماضي.



وكشفت الوزارة أنه جرى ضبط منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا M2" ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر، و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و10 قذائف هاون عيار 60 ملم، و4 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي " آر بي جي -7".



كما تم التحفظ على 5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات "ستريلا M2" و5 قنابل تقليدية الصنع، وحزام ناسف، و5 خزنات ذخيرة، و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و39 هاتف محمول مجهز بقنابل تقليدية الصنع، و304 طلقات من مختلف العيارات، ونظارة ميدان، و4 حواسيب محمولة ولوازم مختلفة للإعلام الآلي، إلى جانب معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.