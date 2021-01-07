طوكيو تسجل 2447 إصابة جديدة بكورونا تزامنا مع استعدادها للخضوع لحالة طوارئ

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت ألفي إصابة تزامنًا مع استعداد العاصمة للخضوع لإجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا من المقرر أن يعلن حالة الطوارئ في طوكيو مساء اليوم ومن المنتظر أن تظل سارية حتى 7 فبراير المقبل، إلا أن خبراء حذروا من إمكانية استغراقها فترة أطول خلال الموجة الثالثة لكورونا.

يذكر أن طوكيو سجلت ألفًا و591 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، كما سجلت اليابان رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا أمس بلغ 6 آلاف و4 إصابات، بينما تم تسجيل 4 آلاف و916 إصابة أمس الأول الثلاثاء.

وبحسب كيودو، سجلت طوكيو ومدينة سايتاما وتشيبا وكاناجوا، التي ستخضع جميعها لحالة طوارئ، نحو نصف حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها أمس في اليابان.