 مايك بنس يشكر عناصر الشرطة لتأمينهم الاجتماع في الكونجرس - بوابة الشروق
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مايك بنس يشكر عناصر الشرطة لتأمينهم الاجتماع في الكونجرس

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
وكالات:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 2:46 م

شكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، عناصر وضباط الشرطة لتأمينهم الحماية لاجتماع الكونجرس، بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتب بينس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرا لضباط شرطة الكابيتول هيل المذهلين، ولكل مسؤول عن تطبيق القانون، لإبقائنا آمنين اليوم. بفضل خدمتكم، تم تأمين مبنى الكابيتول ونحن ممتنون لكم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف بأن بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وليس ترامب.

وصدق الكونجرس رسميا، اليوم الخميس، خلال جلسة استمرت حتى حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت واشنطن (9 صباحا بتوقيت جرينتش)، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي، بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.


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