عرض موقع "سي إن إن" بالعربية، مقطع فيديو يحوي لقطات من اقتحام عدد من المحتجين المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، أمس الأربعاء، مُعلقًا على المشاهد بأن "(عصابة مؤيدة لترامب) اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي؛ ما تسبب في مواجهة فوضوية وخطيرة".

وفي مقابلة مع عدد من المحتجين، وجه مراسل "سي إن إن" سؤالًا لإحدى المحتجات قائلا: "هل أنت فخورة بما حدث هنا اليوم؟"، لترد السيدة المُحتجة: "تمامًا. أعتقد أنه كان يجب علينا التقدم وانتزاع أعضاء مجلس الشيوخ من شعر رؤوسهم وطردهم للخارج، وتخديرهم، وأن نقول لهم (كفوا عن ذلك)".

وبتوجيه نفس السؤال لمُحتج آخر، أجاب قائلا: "أنا أؤيد 100% ما حدث هنا اليوم، بل بنسبة 1000%. إنه لأمر مروع كيف تمت سرقة هذه الانتخابات. كان عليّ أن آتي إلى هنا وأقوم بواجبي الوطني".

وعندما سأل المراسل، سيدتين من المحتجين "هل تشعرن بالفخر من المشاهد التي جرت هنا اليوم؟"، ردت إحداهن لتقول: "لست فخورة بذلك، بل أنا أشعر بالتواضع حيال ذلك، ومتحمسة لما حصل عام 1776"، لتتابع: "الحركة الشعبية تمضي قدمًا. إنه لأمر محزن أن يحدث ذلك"، لتضيف السيدة الأخرى: "أنا فخورة بأن المواطنين خرجوا اليوم لإظهار دعمهم لرئيسنا؛ لأنه كذلك. دونالد ترامب هو رئيسنا".

وتابع المراسل حديثه مع السيدتين قائلا: "ماذا يحقق هذا العنف؟"، لتجيبا "إنه ليس عنيفا. لا يوجد عنف. هذا احتجاج سلمي"، ليستطرد المراسل: "ولكن أصيب بعض الناس"، لترد السيدتان: "ليس من قبل أي شخص هنا. أنت مخطئ"، ويسأل المراسل: "هل هذه حقًا طريقة يجب أن يتصرف بها الرئيس؟"، فتجيب السيدتان: "تمامًا. نعم. لقد حان الوقت لإخلاء المستنقع. نحن ندفع الثمن لجعلهم يغشون ويسرقون منا باستمرار. لقد انتهينا. كفى عن ذلك. نحن مسالمون، لكننا لن نسكت رغم ذلك".

وفي حديثه مع محتج آخر، وجه مراسل "سي إن إن" سؤالًا: "هل هذه طريقة مناسبة للتصرف بعد خسارة الانتخابات؟"، ليرد المتظاهر: "بالتأكيد، علينا كوطنيين أمريكيين أن نفعل ما في وسعنا لاستعادة هذا البلد".

كان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب"، اقتحموا، أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن"، في الانتخابات الرئاسية؛ ما تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وأعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وهي المدة المتبقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

كما أعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنها ستحجب صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة.

وقالت الشركة -في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا ضد صفحة الرئيس ترامب ما سيؤدي إلى حجب الصفحة لمدة 24 ساعة.. وهذا يعني أنه لن يتمكن من النشر على الموقع خلال هذه المدة".