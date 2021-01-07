 استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد واقعة اقتحام الكونجرس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد واقعة اقتحام الكونجرس

اقتحام الكونجرس الامريكي - ارشيفية
اقتحام الكونجرس الامريكي - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 9:58 م
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبر أوبراين اليوم الخميس، أن نائبه مات بوتينجر استقال من منصبه وذلك قبل أسابيع قليلة من نهاية حكم إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبعد أن اقتحم مثيرو الشغب المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول وأوقفوا جلسة مشتركة للكونجرس.

وقال أوبراين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن طلبي من مات بوتينجر أن يكون نائبا لي كان أول عمل لي في وكالة الأمن القومي واتضح أن ذلك كان واحدا من أفضل قراراتي. وبينما يتجه غرباً للانضمام إلى عائلته في ولاية يوتا الجميلة، أنجز مات المهام الموكلة إليه على أكمل وجه مع تقديري لعمله الجيد ومع صداقتي الدائمة له".

وجاء رحيل بوتينجر وسط موجة من الاستقالات من إدارة ترامب، الأمر الذي بات معه مجلس الأمن القومي الأمريكي يعاني من نقص في الموظفين خلال الأيام الأخيرة للإدارة.

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