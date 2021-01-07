محافظ دمياط توجه بتوفير 1000 اسطوانة غاز لتغطية المناطق الأشد احتياجا

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تلبية لاحتياجات بعض المدن والقري بمحافظة دمياط، من اسطوانات الغاز والشكوى المستمرة من عدم توافر اسطوانات الغاز ببعض المناطق، فقد تم العمل على تغطية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا من اسطوانات الغاز .

وتواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، مع شركة بوتاجاسكو للغازات البترولية، لتوفير حصة إضافية من الغاز لسد احتياجات المحافظة من اسطوانات الغاز.

وأضافت "المحافظ"، أنه تم تعزيز المحافظة بحصة إضافية وقدرها 500 اسطوانة منزلية يوميًا، و200 اسطوانة تجارية يوميًا، بمحطة تعبئة الغاز بشطا، و300 اسطوانة منزلية يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة، ليصبح الإجمالى 1000 أسطوانة .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالدعم والمتابعة، لمواجهة احتياجات المواطنين، وسد العجز ومراعاة المناطق الأشد احتياجا بالمحافظة.