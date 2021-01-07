منظمة تونسية تحذر من سقوط آجال تجميد الأموال المهربة من قبل عائلة بن علي

حذرت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال الحكومة التونسية من قرب سقوط الآجال القصوى لاسترجاع الأموال المهربة من قبل عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الثورة عام 2010.

وأوضحت المنظمة أنه مع حلول الذكرى العاشرة للثورة والتي توافق كذلك مرور عشر سنوات على تجميد أموال وأصول عائلة بن علي والمقربين منه في أوروبا، تحل أيضا آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه في سويسرا في شهر كانون ثان/يناير الحالي.

ونبهت المنظمة إلى أنه وبانقضاء الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.

وتعثرت مساعي تونس منذ 2011 في تعقب واسترجاع الأموال المهربة خارج البلاد، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات بسبب تعقيدات قانونية.

ولم تستعد تونس سوى مبالغ ضئيلة من مصارف سويسرية ولبنانية.

وتطالب سويسرا أساسا بتسريع المسار القضائي في تونس للأموال موضوع النزاع والتعاون القانوني وإصدار أحكام قابلة للتنفيذ ليتسنى استرجاع هذه الأموال.

وطالبت "أنا يقط" الحكومة بمحاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة.

كما حثت الحكومة على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات والأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن قبل أشهر عن تكليف لجنة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة لكنها لم تعلن عن خطط عملية في ذلك.