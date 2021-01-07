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شهدت 6 ولايات حول الهند نفوق مئات آلاف الطيور بين الدجاج والبط والطيور البرية بمرض انفلونزا الطيور بسلالتيه H1N1 وH1N8.

وقالت أركنا شارما مديرة هيئة الحياة البرية بولاية هيماتيول براديش لفرانس برس، إن 600 من الطيور المهاجرة أغلبها من الأوز مخطط الرأس سقطت نافقة الأمس بجانب 2400 طائر نفقوا خلال الأسبوع الماضي في بحيرة بونغ؛ ليتبين بعد الفحص أن انفلونزا الطيور هي سبب النفوق الجماعي ما جعل إدارة الولاية تحظر بيع الدواجن لحين حل المشكلة.

وقررت إدارة ولاية كيرلا الهندية، إعدام 35 ألفا من الدواجن عقب إصابة 12 ألف بطة بانفلونزا الطيور من سلالة H1N8.

وشهدت كل من ولايتي هاريانا وبنجاب الشماليتين نفوق 300 ألف من الدواجن الذين تبين تسبب الانفلونزا في موتهم.

وشهدت ولايتي راجستان وماديا براديش الهنديتين، نفوق المئات من غربان الغداث بنفس المرض.

ويذكر أن وباء سابق لانفلونزا الطيور في الهند عام 2008 تسبب بإعدام ملايين الدواجن