استطلاع رأي: تنامي نسبة المستعدين لتلقي تطعيم كورونا في ألمانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، تنامي نسبة المستعدين لتلقي تطعيما مضادا لكورونا في ألمانيا.



وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 54% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم عازمون على تلقي التطعيم على أية حال بارتفاع بمقدار 17 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجْرِيَ في نوفمبر الماضي.



وبلغت نسبة الأشخاص الذين رجحوا تلقي التطعيم 21% بتراجع بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الأخير.



ورصد الاستطلاع تناميا في الاستعداد لتلقي التطعيم في كل الشرائح العمرية ولاسيما بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، ولا يزال الأشخاص الأصغر سنا أقل انفتاحا على تلقي التطعيم مقارنة بالأشخاص الأكبر سنا.



وأعرب 36% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن وتيرة بداية التطعيمات كانت مناسبة، فيما رأى 52% أنها أبطئ من اللازم.



واعتبر 70% أنه كان من الصواب أن تطلب دول الاتحاد الأوروبي معا اللقاحات، فيما رأى 26% أن هذه الخطوة خاطئة.