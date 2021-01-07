 الديمقراطيون يقلبون الطاولة ويسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض لأول مرة منذ عقود - بوابة الشروق
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الديمقراطيون يقلبون الطاولة ويسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض لأول مرة منذ عقود


نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 12:38 م

انتخب سكان جورجيا، جون اوسوف، وفقا لتوقعات "CNN"، الأربعاء، الأمر الذي يعطي الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس الشيوخ وعلى البيت الأبيض وذلك لأول مرة منذ عقود، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وبهذه النتيجة، يصبح مجلس الشيوخ منقسما 50-50 بين الديمقراطيين والجمهوريين إلا أن كاميلا هاريس، نائب الرئيس المنتخب بايدن ستكون الورقة التي تكسر أي تعادل بعمليات التصويت.

فوز اوسوف بمقعد مجلس الشيوخ ومواطنه الديمقراطي الجورجي رافائيل وورنوك، قلب تركيبة مجلس الشيوخ؛ ما يعطي الرئيس المنتخب جو بايدن قوة لسن تشريعات سريعة وتمرير ترشيحاته للمناصب الوزارية دون دعم الجمهوريين.

يذكر أن الكونجرس صادق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي متجاوزا حاجز الـ270 صوتا التي يحتاجها المرشح لنيل الرئاسة، إذ نال 306 أصوات مقابل ترامب الذي نال 232 صوتا.


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