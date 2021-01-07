فلسطين تسجل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1592 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية «طولكرم 3، ونابلس 2، الخليل 1، وبيت لحم 1، ورام الله والبيرة 2، وقطاع غزة 7، ومدينة القدس 4».

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: «طوباس (17)، وطولكرم (54)، وقلقيلية (14)، ورام الله (94)، ونابلس (64)، والخليل (67)، وضواحي القدس (7)، وجنين (55)، وبيت لحم (54)، وأريحا (10)، وسلفيت (24)"، وقطاع غزة (535)، ومدينة القدس (256)».

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:«طوباس (22)، وطولكرم (76)، وقلقيلية (25)، ورام الله (143)، ونابلس (119)، والخليل (56)، وجنين (58)، وسلفيت (32)، وضواحي القدس (124)، وقطاع غزة (730)، مدينة القدس (207)».

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 107 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 23مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.