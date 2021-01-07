أثار اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء دعوات من بعض المشرعين وكبار رجال الأعمال والعديد من المسؤولين البارزين لإقالته من منصبه قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير.

وتكشفت المشاهد الفوضوية بعد أن خاطب الرئيس الجمهوري ترامب، الذي رفض الالتزام بوعوده للتداول السلمي للسلطة، آلاف المحتجين وكرر مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات سُرقت منه، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وقال عدد كبير من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي.إن.إن" إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير، وذلك في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس.

ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأمريكية القول إن "أفعال الرئيس مشينة بما فيه الكفاية لعزله حتى مع تبقي أيام قليلة على انتهاء ولايته الرئاسية"، مضيفا :"أعتقد أن اقتحام الكونجرس صدمة كبيرة للنظام... فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟".

ماذا يقول الدستور الأمريكي؟

هناك طريقتان لإقالة الرئيس من منصبه: التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة أو المساءلة التي تليها إدانة مجلس الشيوخ، وفي أي من السيناريوهين، سيتولى نائب الرئيس مايك بنس المنصب حتى تنصيب بايدن.

وقال مصدر مطلع على الجهود إن هناك بعض المناقشات الأولية بين بعض أعضاء مجلس الوزراء وحلفاء ترامب حول تطبيق التعديل الخامس والعشرين.

ما هو الغرض من التعديل الخامس والعشرين؟

يتناول التعديل الخامس والعشرون، الذي تم التصديق عليه عام 1967 وتم اعتماده في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، الخلافة الرئاسية والإعاقة.

ويعالج القسم الرابع المواقف التي يكون فيها الرئيس غير قادر على القيام بمهامه لكنه لا يتنحى طواعية؛ إذ يقول الخبراء إن واضعي التعديل الخامس والعشرين يهدفون تطبيقه عندما يكون الرئيس عاجزًا بسبب مرض جسدي أو عقلي، وجادل البعض أيضًا بأنه يمكن أن ينطبق على نطاق أوسع على رئيس غير لائق بشكل خطير للمنصب.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء الحكومة الحالية إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجبات الرئاسة وعزله، وسيتولى بنس في هذا السيناريو الرئاسة.

ويمكن أن يعلن ترامب لاحقًا أنه قادر على استئناف العمل، وإذا لم يعترض بنس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء على قرار ترامب، فإن ترامب يستعيد السلطة إذا عارضوا إعلانه، وسيتم البت في القضية بعد ذلك من قبل الكونجرس، لكن بنس سيستمر في العمل كرئيس حتى ذلك الحين.

حينها ستكون هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي كلا المجلسين لإبقاء ترامب على الهامش، حيث قال بول كامبوس؛ أستاذ القانون الدستوري في جامعة كولورادو، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد يؤجل التصويت على النزاع الجوهري حتى تنتهي ولاية ترامب.

وأوضح كامبوس أن التعديل الخامس والعشرين سيكون وسيلة مناسبة وسريعة لعزل ترامب من منصبه مضيفًا: "يمكن أن يصبح بنس رئيسًا على الفور، في حين أن المساءلة والإدانة قد تستغرق بضعة أيام على الأقل".

هل يمكن عزل ترامب؟

من المفاهيم الخاطئة عن "المساءلة" أنها تشير إلى عزل الرئيس من منصبه، ولكن في الواقع يشير الاتهام فقط من قبل مجلس النواب بالكونجرس، الذي يوجه اتهامات بأن رئيسًا متورطًا في "جريمة أو جنحة كبيرة" على غرار لائحة الاتهام في قضية جنائية.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 على توجيه الاتهامات، والمعروفة باسم "مواد الإقالة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا، التي تجري محاكمة لتحديد ذنب الرئيس، ويتطلب الدستور تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة وعزل الرئيس.

ما هي الجريمة التي يمكن أن توجه لترامب؟

في الحقيقة أن ترامب خلال فترة رئاسته الوحيدة أثار الجدل مرارا وتكرارا ما جعل سيناريوهات محاكمته ومقاضاته مطروحة دائما ولأسباب مختلفة، ولكن في الأزمة الحالية يقول فرانك بومان؛ أستاذ القانون الدستوري في جامعة ميسوري، إن ترامب أثار الجدل حول محاولة للإطاحة بالحكومة الأمريكية.

لكن أشار بومان إلى أن ترامب يمكن أيضا أن يحاكم بسبب جريمة عدم الولاء لدستور الولايات المتحدة وعدم الالتزام بيمين المنصب، كما أن الكونجرس يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد جريمة وجنحة عالية ولا يقتصر على الجرائم الجنائية الفعلية.

وأضاف: "ستكون الجريمة الأساسية المخالفة للدستورتتمثل في محاولة تقويض النتائج القانونية لانتخابات أجريت بشكل قانوني".

أين سيكون نائب الرئيس؟

وقال جاي تيمونز؛ الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمصنعين، في بيان شديد اللهجة اليوم إن نائب الرئيس مايك بنس، "الذي تم إجلاؤه من الكابيتول، يجب أن يفكر بجدية في العمل مع مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين للحفاظ على الديمقراطية "، وفقا لما ذكره "إنداستري وييك".

وقالت الرابطة: "أي شخص ينغمس في نظريات المؤامرة لجمع أموال الحملة هو متواطئ".

بدورها نقلت شبكة "إيه بي سي" عن "مصادر متعددة "أن مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة، وطالب جمهوريون وديمقراطيون بالفعل إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين، لكن شبكة "سي بي إس" أكدت أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يتم تقديم "أي شيء رسمي" إلى بنس

وأوضح بنس في رسالة مؤلفة من صفحتين أُرسلت إلى المشرعين بعد ظهر الأربعاء، التي شرح فيها انفصاله النادر عن ترامب، أنه يعتزم أداء واجباته الدستورية، وهي التصديق على انتخاب بايدن ونائبته كامالا هاريس، داعيا إلى "تنحية السياسة والمصالح الشخصية جانبًا والقيام بدورهم في أداء واجباتهم بأمانة بموجب الدستور"، وهو ما حدث بالفعل بعدما أعلن الكونجرس جو بايدن رئيسا رسميا للبلاد.