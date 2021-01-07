وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الرجل المريض"، وذلك في أعقاب اقتحام عدد من مؤيديه لمبنى الكونجرس خلال جلسات المصادقة على نتيجة أصوات المجمع الانتخابي، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال روحاني، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن "ما شاهدناه ليلة أمس الأربعاء في أمريكا، أظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على أسس غير ثابتة".

وتابع: "لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوي أن يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته؛ فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن".

وأضاف أنه "بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم إلى مشاكل كثيرة"؛ معربا عن "أمله بأن يستخلص العالم أجمع وقادة البيت الأبيض القادمون العبر مما حدث في أمريكا يوم أمس"، وفقا للوكالة الإيرانية.

واستطرد روحاني قائلا إن "أولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الأسبوعين القادمين في البيت الأبيض، عليهم أن يعوّضوا عما حدث، وأن يعيدوا الشعب الأمريكي الذي هو شعب عظيم إلى مكانته الحقيقية؛ هؤلاء مطالبون بأن يعودا إلى الظروف التي تليق بالمجتمع الدولي أي العقلانية والامتثال إلى القانون".