ضبط شخصين لاتهامهما بالإتجار في العملة بالمنصورة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.



وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كل من "إبراهيم.ح.م.م" 27سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، ومقيم بقرية ميت عزون بمركز المنصورة، و"إسلام.م.م" 40 سنة، عضو مجلس إدارة بشركة صرافة ومقيم بشارع قناة السويس في المنصورة، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطهما، وحرر عن ذلك المحضر رقم ٣ أحوال الادارة العامة للأموال العامة، والمحضر رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.