حظر تجول في مقاطعة كيبيك الكندية للسيطرة على تفشي كورونا

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول وتمديد إغلاق المدارس الثانوية والشركات في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال رئيس حكومة المقاطعة الناطقة بالفرنسية الوزراء فرانسوا ليجولت إن إجراءات الإغلاق، التي وصفها بأنها "علاج بالصدمة"، ستبدأ يوم /السبت/، وتستمر أربعة أسابيع، حتى 8 فبراير.

وقال رئيس حكومة كيبيك - في مؤتمر صحفي - "نحن في سباق مع الزمن. لسوء الحظ، يبدو أننا نخسر السباق الآن".

وتشمل الإجراءات: حظر تجول على مستوى المقاطعة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وتتراوح غرامة خرق حظر التجوال بين 1000 و6000 دولار.