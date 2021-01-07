 حظر تجول في مقاطعة كيبيك الكندية للسيطرة على تفشي كورونا - بوابة الشروق
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حظر تجول في مقاطعة كيبيك الكندية للسيطرة على تفشي كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 7:56 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 7:56 ص

 أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول وتمديد إغلاق المدارس الثانوية والشركات في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.
وقال رئيس حكومة المقاطعة الناطقة بالفرنسية الوزراء فرانسوا ليجولت إن إجراءات الإغلاق، التي وصفها بأنها "علاج بالصدمة"، ستبدأ يوم /السبت/، وتستمر أربعة أسابيع، حتى 8 فبراير.
وقال رئيس حكومة كيبيك - في مؤتمر صحفي - "نحن في سباق مع الزمن. لسوء الحظ، يبدو أننا نخسر السباق الآن".
وتشمل الإجراءات: حظر تجول على مستوى المقاطعة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وتتراوح غرامة خرق حظر التجوال بين 1000 و6000 دولار.

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