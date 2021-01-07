سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي جنوب دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم الأربعاء، أن وسائل الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.

وكان دوي انفجارات، سمع فوق سماء جنوب العاصمة السورية دمشق في وقت سابق من مساء اليوم.