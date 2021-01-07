 سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي جنوب دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي جنوب دمشق

دمشق - د ب أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 5:46 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم الأربعاء، أن وسائل الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.

وكان دوي انفجارات، سمع فوق سماء جنوب العاصمة السورية دمشق في وقت سابق من مساء اليوم.

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