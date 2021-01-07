خلفان: إذا نفذت قطر مطالب السعودية لدول التحالف انتهى الأمر كما ينبغي

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إنه إذا نفذت قطر مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف، انتهى الأمر كما ينبغي، مثيرا بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

اذا نفذت قطر مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف..انتهى الأمر كما ينبغي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 6, 2021

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، ليرد عليه صاحب حساب العامري قائلا: "المصالحة مؤلمه للإمارات لا تدخل بين البلدين"، قبل أن يرد عليه خلفان قائلا: "أنت حوثي".

المصالحة مؤلمه للامارات

لا تدخل بين البلدين — العامري 🇾🇪 (@alamery0) January 6, 2021

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة.. وانتظار البقية للوضع.. هي عملية موفقة.. المقاطعة اصلا هي لمطالب سعودية في الأساس.. الامتثال لتنفيذها.. هو المطلب.. ونأمل ان تكون الامور على ما يرام".

وأضاف: "عملية نفذ ثم راقب.. سياسة عقلانية لدول التحالف.. إذا صلحت النوايا صلحت الأعمال".

ولفت خلفان في تغريدة أخرى قائلا: "إخونجية اليمن يهاجمونني بسبب المصالحة الخليجية.. وهجومهم على في الواتس آب".