محافظة القاهرة: 1350 مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا كمتوسط يومي

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي، إنه يتم تحرير 1350 مخالفة كمتوسط يومي في كافة أحياء المنطقة ما بين عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة ومخالفات ومطاعم وكافيهات ومحلات عامة وتجارية غير ملتزمة بمواعيد الفتح والغلق الجديدة، كإجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا في الموجة الثانية له التي أعلن عنها مجلس الوزراء للمواجهة الفيروس.

وأضاف فوزي، لـ"الشروق"، أن مخالفات المحلات والمقاهي والمطاعم غير المتلزمة تصل ما بين 150 إلى 200 مخالفة يوميا من إجمالي المخالفات اليومية، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه كافة الأحياء بشن حملات يومية على المقاهي والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها.

وتابع: "يتم مصادرة كافة الشيش التي يتم ضبطها في المقاهي والكافيهات، كونها محظور تداولها كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلا عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، علاوة على رفع الإشغالات من الشارع والتعديات التي تحدثها المحلات والكافيهات بكافة أحياء المنطقة".

ومن جانبه، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اللواء إبراهيم صابر، إنه يتم شن حملات مكثفة من قبل رؤساء أحياء المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، موضحًا أنه تم مصادرة أكثر من 500 شيشة من الكافيهات والمقاهي بأحياء المنطقة، علاوة على إغلاق كل المراكز الخصوصية التي يتم ضبطها.

وتابع صابر، لـ"الشروق"، أنه تم إغلاق قرابة الـ200 محل ومنشأة أصحابهم غير ملتزمين بالمواعيد الجديدة للفتح والغلق التي أقرتها الحكومة منذ ديسمبر الماضي، موضحًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال رئيس حي السيدة زينب مهران عبد اللطيف، إنه تم تحرير 125 محضرًا للمواطنين غير المتزمين بارتداء الكمامة، فضلا عن مصادرة 80 شيشة و11 محضرا بيئيا، علاوة على غلق 7 منشآت مخالفة لمواعيد الفتح والغلق الجديدة، موضحًا أن تلك الأعداد منذ إعلان تطبيق القرارات وحتى الآن.

وأضاف عبد اللطيف، لـ"الشروق"، أن الحي مستمر في الحملات على كافة المطاعم والكافيهات لضبط وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس حي مصر القديمة خالد شحاتة، لـ"الشروق"، إنه تم مصادرة 418 شيشة من المقاهي والكافيهات، علاوة على إغلاق 4 حضانات تعليمية، فضلا عن إغلاق 9 مراكز سناتر تعليمية، موضحًا أن تلك المنشآت غير مطبقة أي معايير للإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، مضيفا: "تم إغلاق 9 محلات ومطاعم غير ملتزمين بقرار المواعيد الجديدة للفتح والغلق المعلن عنها".